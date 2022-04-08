الانيق يعاود تدريباته استعدادا لمواجهة زاخو في ممتاز الكرة

وذكرت مصادر صحفية ان "وصيف الدوري العراقي أجرى مرانه، بعدما منح الجهاز الفني بقيادة السوري أنس مخلوف راحة للاعبيه، عقب العودة من البصرة".واضافت ان "المران شهد رفع المجهود البدني للاعبين، بعد المباراة أمام نفط البصرة التي انتهت بالتعادل السلبي، مع تطبيق بعض الجمل التكتيكية، ومعالجة الأخطاء التي رافقت المواجهة السابقة".وحضر التدريبات علي طالب، رئيس النادي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة.وذلك لمساندة ودعم الفريق، قبل خوض مباراته المقبلة أمام زاخو، في الرابع عشر من نيسان الجاري، والتي سيحتضنها ملعب الشعب الدولي، الأرض المفترضة للطلبة، بحكم عدم وجود ملعب خاص به.