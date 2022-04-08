صلاح يتحدث عن مستقبله مع ليفربول

وقال صلاح في حديثه لشبكة "سكاي سبورتس": "إنه موقف حساس، وأنا لست أنانيًا لأتحدث الآن عن عقدي في مرحلة حاسمة للفريق، أنا أركز الآن مع ليفربول على الفوز بجميع البطولات الممكنة وهذا هو الشيء الأهم".واضاف: "هناك العديد من الأشياء التي لا يعرفها الناس، لا يمكنني القول إنني سأجدد ولا يمكنني أن أقول لا لن أجدد، تحدثت كثيرًا من قبل عما أريده، لكن مجددًا لا أريد الخوض في التفاصيل".وتابع صلاح: "الفريق يحتاج للفوز في مبارياته، لذا لا يمكنني أن أتصدر عناوين الصحف بتفاصيل عقدي، أريد فقط التركيز مع ليفربول".وعن ما إذا تأثر أداؤه بمفاوضات التجديد قال صلاح: "لا على الإطلاق، أتحدث مع المدرب بين الحين والآخر، أنا محترف وأدرك ما عليّ فعله".