أول تعليق من "فييرا" على شائعة وفاته (فيديو)

نفى البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني السابق لفريق الزمالك المصري الشائعة التي ترددت مساء الجمعة عن وفاته، وذلك من خلال ظهوره في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستغرام".





وكان الحساب الرسمي لقناة beinsports الإخبارية نشر تغريدة، نقل فيها نبأ وفاة المدرب البرازيلي إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة، لكن الحساب الرسمي للقناة عاد وحذف التغريدة بعد نشرها بدقائق قليلة.



وبادر المدرب السابق لفريق الزمالك فور تداول تلك الشائعة بالظهور في مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة ستوري، من خلال حسابه الرسمي على "انستغرام" ليؤكد عدم صحة تلك الشائعة ويثبت تمتعه بصحة جيدة.







وقال فييرا في فيديو عبر انستغرام: "أصدقائي شكرا لكم على رسائلكم وقلقكم حولي. أنا بخير وعلى قيد الحياة. أشاهد مباريات دوري أبطال آسيا في منزلي".



وختم ساخرا: "لا أحد يعلم من يموت أولا، قد يموت من كتب ذلك قبلي". وقال فييرا في فيديو عبر انستغرام: "أصدقائي شكرا لكم على رسائلكم وقلقكم حولي. أنا بخير وعلى قيد الحياة. أشاهد مباريات دوري أبطال آسيا في منزلي".وختم ساخرا: "لا أحد يعلم من يموت أولا، قد يموت من كتب ذلك قبلي".