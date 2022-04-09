ماركا: صفقة انتقال مبابي لريال مدريد تقترب من نهايتها

وفي النادي الملكي هناك إجماع على أن مبابي سيلعب مع ريال مدريد ابتداءً من هذا الصيف ومع ذلك، هناك بعض الأصوات التي تعلن أن الصفقة لم يتم حسمها تمامًا وأن العمل لا يزال يتعين القيام به في جوانب مختلفة إحداها اقتصادي.وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلا عن مسؤولين في ريال مدريد إن ما يتردد عن بقاء مبابي في باريس سان جيرمان غير صحيح، معترفين بأن ريال مدريد "يملك كافة الاحتمالات" بينما في غرفة ملابس باريس سان جيرمان ما زالوا ينتظرون دون تجاهل فكرة تجديد عقد المهاجم الفرنسي.منذ مواجهة الفريقين في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، جرت عدة لقاءات بين ريال مدريد وعائلة مبابي. توقفت المحادثات لمدة أسبوعين تقريبًا بسبب الالتزامات المهنية والشخصية المختلفة، وبمجرد اجتياز ذلك ستستأنف المفاوضات.