"حسين جبار" بعد الفوز على الجزيرة: نعاهد الجماهير على تحقيق الطموحات والآمال

قال لاعب القوة الجوية حسين جبار، إن الفوز الذي تحقق على الجزيرة الإماراتي (2-1)، اليوم الجمعة، ضمن مباريات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال آسيا، بمثابة الانطلاقة القوية نحو المنافسة على صدارة الترتيب.

وأضاف جبار، في تصريحات صحفية: "صحيح أننا لم نلعب مباريات رسمية في الفترة الأخيرة، بسبب توقف الدوري العراقي الممتاز، لكننا كعراقيين تعودنا على هكذا ظروف وتحديات".

وواصل: "الجميع تعاون مع الكادر الفني، وهو ما أسفر عن تحقيق الفوز.. طموح الصقور هو الوصول إلى أبعد نقطة في المسابقة القارية، ونعاهد الجماهير على تحقيق الطموحات والآمال، وعكس صورة جميلة عن الكرة العراقية".

وبهذا الفوز، يحتل الجوية المركز الثاني في مجموعته، بفارق الأهداف عن الشباب السعودي المتصدر.