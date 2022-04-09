تطورات جديدة تخص عقد ديمبلي مع برشلونة

وينتهي عقد ديمبلي في كامب نو، بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.وقال يوستي، في حفل تقديم البطولة الدولية لكأس العالم لأكاديمية برشلونة: " نحن نتحدث مع اللاعب ووكيله، ورغبتنا تتمثل في الإبقاء عليه".وعن موقف برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، قال: "لا يزال النادي في وضع حرج، لقد وجدنا النادي يعاني للغاية، ومع قضية الرواتب التي تدار بشكل سيئ".وعن باقي اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، قال: "نحن محظوظون جداً بوجود أشخاص مثل ماتيو أليماني وجوردي كرويف، الذين يفعلون المستحيل لإعادة توجيه سياسة الرواتب، وآمل أن نتمكن من تحقيق ثمارها".أما بخصوص موقف سيرجي روبرتو تحديداً، أوضح يوستي: "نحن نتحدث معه، لقد نشأ في النادي وسيبذل قصارى جهده لمواصلة المفاوضات، وآمل أن تنتهي بشكل جيد".ويحل برشلونة ضيفاً على ليفانتي، غداً الأحد، على ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن مباريات الجولة 31 لليجا.