مبابي يثير الجدل مجددا بشأن مستقبله بتصريحه عن ميسي ونيمار

وتألق مبابي خلال اللقاء وظهر متفاهما مع الثنائي البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث سجل 3 أهداف والبرازيلي 3 أهداف، فيما قدم الأرجنتيني 3 تمريرات حاسمة خلال الفوز 6-1.وأجاب كيليان مبابي عن سؤال لقناة "كانال بلس" بشأن التفاهم الواضح بينه وبين البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي في اللقاءات الأخيرة، قائلا، "من المؤسف أن التفاهم مع ميسي ونيمار بدأ يظهر بهذا الشكل في وقت متأخر، ولكن كان هناك مجموعة من الظروف غير المساعدة، ولكن نحن نشعر بأننا نملك الجودة، ونحاول مساعدة الفريق قدر المستطاع مثلما حدث أمس"، وهو ما اعتبرته الصحافة الفرنسية والإسبانية مؤشرا على عدم استمراره برفقة باريس سان جيرمان.وتحدث مرة أخرى عن الثنائي والتفاهم معهما وتأثيرهما على قرار مستقبله، وأوضح: "لقد أحببت التفاهم معهما لكنهما هنا منذ يوليو الماضي وأنا سعيد باللعب معهما".وكان النجم الفرنسي أثار الجدل بعد لقاء باريس سان جيرمان ولوريان الماضي حول مستقبله، حين قال، "أنا لم أحدد خياري بعد، والجميع يعرف ذلك، ما زلت أفكر في ذلك، لأن هناك عناصر جديدة وتحديات مستمرة، أريد اتخاذ القرار الصحيح، أعلم أن الأمر يستغرق بعض الوقت بالنسبة للناس".