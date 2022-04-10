بدون هز الشباك.. هاتريك استثنائي لميسي في الدوري الفرنسي (فيديو)

وصنع ميسي 3 أهداف لزميليه نيمار جونيور وكيليان مبابي اللذين تناوبا على تسجيل الأهداف الستة.

#CF63PSG



كليرمون 1 × 6 باريس | اهداف المباراة - ALL GOALS HD🎥



📊 حصائية المباراة :



ء⚽️⚽️⚽️ نيمار هاتريك

ء⚽️⚽️⚽️ مبابي هاتريك

ء🅰️ ميسي اسيست 2



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



to never miss any goal Follow @FA_GO7 pic.twitter.com/9cSmwBi9WS — @FA_GO7 | فاستر قول (@P5Yhz) April 9, 2022

وذكرت شبكة "أوبتا" أن ميسي بات أول لاعب يقوم بـ3 تمريرات حاسمة في مباراتين مختلفتين بالدوري الفرنسي منذ استحداث شبكة الإحصاءات في موسم 2007-2006.أما شبكة سكواكا فأشارت إلى هاتريك استثنائي لثلاثي الهجوم الباريسي بواقع 3 أهداف لكل من مبابي ونيمار، بينما اكتفى (ليو) بهاتريك التمريرات الحاسمة.يذكر أن ميسي سجل 3 أهداف فقط في الدوري الفرنسي هذا الموسم.