بدون هز الشباك.. هاتريك استثنائي لميسي في الدوري الفرنسي (فيديو)
رغم عدم تمكن ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان من هز الشباك في فوز فريقه على كليرمون (6-1)، مساء السبت، في الدوري الفرنسي، إلا أنه تألق بالتمريرات الحاسمة.
وصنع ميسي 3 أهداف لزميليه نيمار جونيور وكيليان مبابي اللذين تناوبا على تسجيل الأهداف الستة.
وذكرت شبكة "أوبتا" أن ميسي بات أول لاعب يقوم بـ3 تمريرات حاسمة في مباراتين مختلفتين بالدوري الفرنسي منذ استحداث شبكة الإحصاءات في موسم 2007-2006.
أما شبكة سكواكا فأشارت إلى هاتريك استثنائي لثلاثي الهجوم الباريسي بواقع 3 أهداف لكل من مبابي ونيمار، بينما اكتفى (ليو) بهاتريك التمريرات الحاسمة.
يذكر أن ميسي سجل 3 أهداف فقط في الدوري الفرنسي هذا الموسم.
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