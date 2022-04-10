سان جيرمان يبدأ تحركاته لتعويض رحيل مبابي

ويعاني لوكاكو للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية للألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي.ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سان جيرمان يجري محادثات للتعاقد مع لوكاكو خلال الصيف المقبل.وأشارت إلى أن تشيلسي منفتح على إعارة لوكاكو، للتخلص من راتبه، واستغلال الأموال في حسم صفقة عثمان ديمبلي نجم برشلونة.وبات سان جيرمان مهددًا بخسارة مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي في الصيف المقبل، إذا فشل في إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.وتزعم العديد من التقارير أن مبابي في طريقه للانضمام إلى ريال مدريد عبر صفقة مجانية.يذكر ان لوكاكو يحظى أيضًا باهتمام من برشلونة، بالإضافة إلى إنتر ميلان ناديه السابق.وكان المهاجم البلجيكي انتقل من إنتر ميلان إلى تشيلسي في الصيف الماضي نظير 115 مليون يورو.