مبابي: من المخجل تأخر التفاهم مع ميسي ونيمار

وأبدى المهاجم البرازيلي نيمار، سعادته بتألق خط هجوم فريقه في الفوز على كليرمون (6-1) مساء السبت، في الجولة 31 من الدوري الفرنسي.بعد أن سجل نيمار ثلاثية ومثلها لزميله كيليان مبابي، بينما صنع الأرجنتيني ليو 3 أهداف.وصرح نيمار عبر قناة ناديه "PSG T": "أنا راض وسعيد للغاية، لأنني سجلت أول هاتريك هذا الموسم، وسعيد أيضا بالانتصار وحالة الفريق".وأضاف اللاعب البرازيلي "من المهم أن تكون الكيمياء بيننا أكثر مع كل مباراة".واستدرك "لسوء الحظ، فإن الانسجام بات 100% في نهاية الموسم، إنه لأمر مخز، لكنني سعيد جدا بكل ما نقدمه على أرض الملعب".وأتم نيمار تصريحاته "من الأسهل بكثير اللعب مع لاعبين أذكياء جدا، ميسي ومبابي، عبقريان".بدوره علق مبابي خلال تصريحات أدلى بها لشبكة "كانال بلس" الفرنسية، عقب اللقاء: "نحن سعداء، أعتقد أننا استمتعنا بأنفسنا كثيرا، ونواصل في طريقنا للفوز باللقب العاشر في الدوري بتاريخ النادي، لا أراه بعيدا ونحن نشعر برضا كبير".وأضاف: "من المخجل أن التفاهم مع ميسي ونيمار بدأ يظهر بهذا الشكل في وقت متأخر، ولكن كان هناك حفنة من الظروف غير المساعدة، ولكن نحن نشعر بأننا نملك الجودة، ونحاول مساعدة الفريق قدر المستطاع مثلما حدث اليوم".وبهذا الانتصار العريض، رفع باريس سان جيرمان رصيده في صدارة الدوري الفرنسي إلى 71 نقطة.