قبيل مواجهة مومباي.. القوة الجوية: سنقاتل من أجل التأهل

وقال كاظم في تصريحاته لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم،: "نتطلع لخوض المباراة الثانية أمام مومباي الهندي، وطموحنا كسب نقاط اللقاء"، مردفاً: "نحتاج للحفاظ على التركيز والنظر للمستقبل بعد الفوز الثمين على الجزيرة في الجولة الأولى وتعزيزه بالانتصار والوصول للصدارة".وكشف: "الهدف الذي سجلته أمام الجزيرة كان مميزا، حيث أن المدرب طلب مني أن أقوم بالتحرك بهذه الطريقة ومحاولة لعب الكرة على القائم القريب".من جهته، قال إبراهيم بايش: "يجب أن نطوي صفحة المباراة الأولى، ونركز على المباراة المقبلة، حيث يتوجب علينا أن نلتزم بالخطة التي يضعها الجهاز الفني".وأوضح: "هذه المشاركة الثانية لنا في دوري أبطال آسيا، والآن نحن نواجه فرق قوية في مجموعتنا، ولكن نحن سوف نتعامل مع كل مباراة على أنها نهائي وسوف نقاتل من أجل التأهل".وتابع: "نحن احتفلنا بعد الفوز في المباراة الأولى لأننا كنا ندرك أهمية الحصول على النقاط الثلاث أمام فريق مثل الجزيرة، وهذا الفوز سيعزز الروح المعنوية لدينا كي نواصل بذات الوتيرة".ويلتقي القوة الجوية، مع مومباي الهندي مساء الغد، ضمن الجولة الثانية، التي تشهد أيضا مواجهة الشباب السعودي والجزيرة الإماراتي.ويتصدر الشباب ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام القوة الجوية، في حين ظل رصيد الجزيرة ومومباي خاليا من النقاط.