نجم عراقي يتوج بلقب الدوري التايلاندي
توج المحترف العراقي ريبين سولاقا، مع فريقه بوريرام يونايتد، اليوم الأحد، بلقب الدوري التايلاندي الممتاز، بعد المساهمة بالفوز على نونجبويا بيتشايا بنتيجة (3-0) في الجولة قبل الأخيرة من البطولة.
وحسم بوريرام، اللقب قبل نهايته بجولة واحدة، وليحقق العراقي ريبين سولاقا، إنجازًا كبيرًا في مسيرته الاحترافية، في أول موسم له مع الفريق التايلاندي ، بعد سلسلة من التجارب السابقة مع عدد من الأندية العربية، والأوروبية.
وسبق لمدافع المنتخب العراقي ريبين سولاقا، أن لعب في الدوري السويدي مع أندية دلكورد، وليونغسكايل، وسريانسكا، كما احترف في صفوف ليفسكي صوفيا البلغاري، ورادنيتشكي نيش الصربي.
وعلى صعيد تجاربه الاحترافية في الدوريات العربية، لعب في الدوري القطري مع فرق الخور، والشحانية، والمرخية.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا