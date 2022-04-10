الاتحاد المصري يقيل كيروش من قيادة الفراعنة

وقال أبو الوفا في تصريحات للصحفيين: "قررنا إنهاء التعاقد مع كيروش بالتراضي".وكان عقد كيروش مع الاتحاد المصري، ممتدا حتى نهاية العام الجاري 2022، إلا أن هناك بندا ينص على قدرة الجبلاية على فسخ العقد، حال عدم نجاح البرتغالي في قيادة الفراعنة إلى المونديال.وفشل منتخب مصر في التأهل إلى المونديال لحساب منتخب السنغال، الذي حسم تذكرة التأهل بركلات الترجيح بنتيجة (3-1)، بعد فوز كلا المنتخبين في ملعبه بنفس النتيجة (1-0).