توخيل: لوكاكو لن يشارك غداً أمام ريال مدريد

وأعلن توماس توخيل مدرب تشيلسي غياب لوكاكو عن مباراة فريقه غدًا أمام ريال مدريد بسبب الإصابة التي يعاني منها في وتر أكيليس.وكان لوكاكو قد تغيب عن المشاركة مع تشيلسي في مباراة السبت الماضي بالدوري الإنجليزي "البريميرليج" أمام ساوثهامبتون والتي حسمها البلوز لصالحه بسداسية نظيفة.وفي نفس التوقيت كشف توخيل عن جاهزية الظهير الإسباني سيزار أزبلكويتا لمواجهة ريال مدريد، بعدما جاءت نتيجة فحص كورونا سلبية.