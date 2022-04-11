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كاسيميرو: مواجهة تشيلسي صعبة للغاية.. و لا يوجد بديل لي

رياضة

2022-04-11 | 08:48
كاسيميرو: مواجهة تشيلسي صعبة للغاية.. و لا يوجد بديل لي
المصدر:
وكالات
612 مشاهدة

أكد لاعب وسط ريال مدريد كاسيميرو، اليوم الاثنين، صعوبة مواجهة تشيلسي، غدًا الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كاسيميرو، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "المواجهة صعبة للغاية، رغم أننا في اللقاء الماضي (ذهابًا) لعبنا أفضل 90 دقيقة في الموسم.. وأطلب دعم الجماهير لأننا سنواجه حامل اللقب".

وأضاف: "التتويج بالثنائية؟ ريال مدريد دائما يبحث عن الفوز بكل شيء، لكن تنتظرنا مباريات صعبة".

وتابع كاسيميرو : "لا يوجد بديل لي؟ كل شخص له مميزاته، ولا يوجد أحد مثلي، لكن لدينا لاعبين رائعين، ونحن جميعا مهمون، ويجب أن نكون معًا للفوز بالألقاب".

وعن الخسارة في الكلاسيكو أمام برشلونة، قال الدولي البرازيلي: "لا أحد يحب أن يخسر، ناهيك عن الكلاسيكو.. كنا مستعدين جيدًا، لكن هذه أشياء يمكن أن تحدث.. وأهم شيء هو رد فعلنا بعد ذلك".

وأردف كاسيميرو: "تقييم موسمي؟ يمكن للجميع أن يفعلوا ما يريدون، وأعتقد أن المدرب يعرف أنه يستطيع الاعتماد علي، وأدائي ضد خيتافي وتشيلسي كان جيدًا جدًا".

وبخصوص زميله كريم بنزيما، قال: "لقد اتخذ خطوة للأمام كقائد بتسجيله الأهداف، وطريقته التي يتحدث بها داخل وخارج الملعب، وإنه لشرف كبير أن نحظى به معنا لفترة طويلة.. هو تاريخ هذا النادي، وأهم لاعب بالنسبة لنا حاليًا".
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