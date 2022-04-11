نجم وسط يونايتد على أبواب باريس

وأشارت شبكة "فوت ميركاتو" أن بوجبا يقترب بشكل متزايد من العودة إلى فرنسا، حيث يتصدر لائحة الصفقات المطلوبة في باريس.وأضافت أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس، مقتنع بأن لاعب مانشستر مناسب لخط الوسط، الذي كان في أمس الحاجة إلى دعم ماركو فيراتي هذا الموسم.وكشفت أن ليوناردو التقى شخصيًا مع بوجبا بعد التحدث إلى إدارة سان جيرمان، وأن اللاعب الفرنسي مستعد للانضمام إلى باريس.ولفتت إلى أن يونايتد قدم لبوجبا عرضًا للتجديد، كان سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي، بجانب عمولة ضخمة للوكيل مينو رايولا.إلا أن التغييرات في الهيكل الإداري لمانشستر يونايتد، غيرت خطط بوجبا، ومع خروج يوفنتوس من السباق، فإن باريس يتصدر حاليًا الراغبين في ضم النجم الفرنسي.