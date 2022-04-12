تعادل مثير بين فالنسيا وفاليكانو (صور)

وعلى ملعب "افييكاس" في مدريد، خرج الشوط الأول بشباك نظيفة للفريقين، قبل أن ينجح الضيوف في افتتاح باب التسجيل عن طريق كارلوس سولير في الدقيقة 57.وعندما كانت النقاط الثلاث في طريقها نحو الفريق الضيف، أنقذ سيرجي جوارديولا فاليكانو من الخسارة بهدف التعادل في الدقيقة 83.وفشل فاليكانو في تحقيق أي انتصار للجولة الـ12 على التوالي، منذ بداية هذا العام، وتحديدا منذ فوزه في كانون أول الماضي بهدفين نظيفين على ديبورتيفو ألافيس.ومنذ تلك المباراة تلقى الفريق 8 هزائم، مقابل 4 تعادلات.ورفع فاليكانو رصيده إلى 34 نقطة يحتل بها المركز الـ13، مع مباراة مؤجلة أمام برشلونة.بينما سقط "الخفافيش" في فخ التعادل الثاني على التوالي، الـ12 هذا الموسم، ليصبح رصيد الفريق 42 نقطة في المركز التاسع.