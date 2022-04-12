اول تعليق من قائد القوة الجوية على الهزيمة من مومباي الهندي

وصف قائد فريق القوة الجوية، حمادي أحمد، الخسارة أمام مومباي الهندي 1-2، الاثنين 11 أبريل/ نيسان، في ثاني مباريات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال آسيا، بالمؤلمة.

وقال أحمد في تصريحات إعلامية عقب نهاية المباراة: "في البداية اعتذر من جمهور نادينا لهذه الخسارة القاسية، كان يجب التركيز وعدم ارتكاب مثل هذه الأخطاء القاتلة.. كنا نبحث عن 3 نقاط من أجل تعزيز أمل التأهل إلى الدور الثاني، ولكن للأسف أرتكب اللاعبون أخطاء ساذجة وتسببت بهذه الهزيمة المؤلمة".

وأضاف قائد الصقور، كما يلقب القوة الجوية: "الكادر التدريبي شخّص مكامن القوة والضعف لدى الفريق الهندي، وبالفعل استطعنا أن نقدم أداء فنياً جيداً، ولكن كما ذكرت، يجب على اللاعبين عدم ارتكاب هذه الأخطاء، والتي كلفتنا خسارة المباراة، الأمل ما زال موجوداً وسنقاتل حتى الرمق الأخير".

وكان الفريق العراقي تقدم أولاً، عبر قائده حمادي أحمد عند الدقيقة الـ59 من المباراة، وعدّل بعدها الفريق الهندي الكفة من علامة الجزاء في الدقيقة الـ70، بواسطة دييغو مارسيلو، وبعدها بـ5 دقائق فقط، أعقبه زميله راحل بيكي بهدف الفوز الثمين.

ورغم الخسارة، فما زال القوة الجوية في وصافة ترتيب المجموعة الثانية بـ3 نقاط، خلف المتصدر الشباب السعودي، والذي سيلاقي بعد قليل صاحب المركز الأخير الجزيرة الإماراتي.