راموس: أستطيع الاستمرار في الملاعب 5 سنوات أخرى

وقال راموس، في حوار مع شبكة "أمازون برايم" ونقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو": "أرى نفسي ألعب أربع أو خمس سنوات أخرى على مستوى عال في مسيرتي، ثم سأفعل شيئًا مختلفًا".وأضاف المدافع الإسباني: "لدي عامان آخران في عقدي مع سان جيرمان، وسأحاول البقاء والوفاء بهذه السنوات الثلاث، طالما أن جسدي صامد، أعتقد أن عقلي شديد التركيز".وسئل راموس أيضًا إذا كان يفضل لعب كرة القدم مع الأندية أم المنتخبات.ورد المدافع الإسباني: "إنه سؤال يصعب الإجابة عليه، إن الشعور تجاه تمثيل وطنك دائمًا ما يعني شيئًا كبيرًا، كما أنك تشعر أنك مدين بشيء لناديك، وعليك أن تلعب بشكل جيد مع الفريق حتى تتمكن من تمثيل المنتخب الوطني".واختتم: "كلاهما مشاعر خاصة، لكن لا يمكنني اختيار أحدهما على الآخر، رغم أن مع المنتخب الوطني لديك طموح أن تكون بطلاً للعالم".