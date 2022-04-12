الآسيوي يجتمع بمدربي المنتخبات الوطنية العراقية

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الاتّحاد الآسيوي لكرةِ القدم، عقدَ اليوم الثلاثاء، المؤتمرَ الخاصّ بتطوير مُدربي المُنتخبات الوطنيّة لفئةِ من (17) حتى (23) عاماً، بإشرافِ المُدير الفني للاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم جون وتيل، ومُدير قسمِ تَعليم وتطوير المُدربين في الاتحادِ الدكتور وسام نجيب صليوه، وحضور المُدربِ المُساعد للمُنتخبِ الأولمبيّ عباس عبيد، والمُدرب المساعد لمنتخبِ الشَبابِ أحمد والي، والمدرب المُساعد لمُنتخبِ الناشئين محمد علي كريم".وتناولَ الاجتماع، الذي عُقد عبر المنصّةِ الالكترونية، "مشروعَ الاتّحاد الدوليّ لكرةِ القدم، ودعمه للاتحادِ الآسيوي لتطويرِ الاتحاداتِ الوطنيّة المُنضوية تحت منظومته، كما شملَ الاجتماع التباحثَ في تطويرِ الملاكات العاملةِ في هذه الفئةِ وتطوير الأكاديميات التابعةِ للأندية، ورفع درجاتِ التعليم والمَعرفة، والارتقاء بعملِ الكشافين وزيادة الدعم المُقدم لتطوير هذه الفئاتِ العمرية، فضلاً عن أهمية الفصل بين اللاعبين الهواةِ والموهوبين لرفدِ المًنتخبات الوطنية".وتطرقَ المؤتمر، إلى "دعمِ كلٍ من قسم الجذور وهو البنية الأساسية لقسم تطوير شَباب النخبة، وإلى العلاقةِ بين المُدير الفني في الاتحاداتِ الوطنيّة وعملية تطوير هذه المراكز، ووضع فلسفةٍ واستراتيجية لكلِ اتحادٍ حول تطوير الفئات العمرية".