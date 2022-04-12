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برشلونة يضع عينه على نجم آرسنال

رياضة

2022-04-12 | 08:51
برشلونة يضع عينه على نجم آرسنال
1,039 مشاهدة

أثار أحد اللاعبين البارزين في دفاع آرسنال هذا الموسم، إعجاب مسؤولي برشلونة، ويرغبون في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة وجهوا أنظارهم إلى البرازيلي جابرييل ماجاليس، مدافع آرسنال، خلال الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن مسؤولي برشلونة يريدون بناء فريق مثالي، لذا يبحثون في الميركاتو عن مدافع أعسر، مع خطط النادي للتخلص من الثنائي كليمنت لينجليت وصامويل أومتيتي.

وأوضحت أن الجهاز الفني بقيادة تشافي هيرنانديز سيبقي على جيرارد بيكيه وإيريك جارسيا ورونالد أراوخو، كما سينضم إلى البارسا المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن من تشيلسي عبر صفقة مجانية.

ويرتبط جابرييل بعقد مع آرسنال حتى صيف 2025، وشارك هذا الموسم في 31 مباراة بمختلف البطولات، وأحرز 3 أهداف.
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