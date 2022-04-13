بايرن ميونخ يوضح موقف ليفاندوفسكي من الرحيل إلى برشلونة

وزادت الأنباء خلال الأيام القليلة الماضية حول إمكانية مغادرة ليفاندوفسكي لقلعة "أليانز أرينا" بعد نهاية الموسم الحالي، أي قبل انتهاء عقده بعام كامل والوجهة الأقرب هي برشلونة.تتحدث الصحافة الأوروبية عن رغبة ليفاندوفسكي في الرحيل عن بايرن ميونخ والانتقال إلى عملاق الدوري الإسباني وأن هناك اتفاقًا بين الطرفين على عقد لمدة 3 سنوات رغم نفي برشلونة.ورد المدير العام لنادي بايرن ميونخ، أوليفر كان، على إمكانية رحيل ليفاندوفسكي في تصريحات لشبكة "أمازون برايم"، وقال: "من الواضح أن هناك منافسة لفبركة هذه الأخبار بشأن روبرت".وتابع: "ليفاندوفسكي سيكون معنا بكل تأكيد الموسم المقبل، لديه عقد لمدة موسم آخر، إذا كان هناك جديد بشأن هذا الأمر سنتحدث عنه".وأضاف في النهاية: "النادي ليس مجنونًا حتى يتفاوض على رحيل لاعب يسجل ما بين 30 إلى 40 هدفًا في الموسم، لدينا عقد مع ليفاندوفسكي، قلنا دائمًا إننا سنبدأ مفاوضات التجديد، هذا ما فعلناه منذ فترة طويلة".