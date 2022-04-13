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لهذا السبب... مدرب تشيلسي غاضب من التحكيم أمام ريال مدريد

رياضة

2022-04-13 | 05:32
لهذا السبب... مدرب تشيلسي غاضب من التحكيم أمام ريال مدريد
1,123 مشاهدة

عبّر مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، الألماني توماس توخيل، عن غضبه من تبادل الحكم سيمون مارسينياك "الابتسامات والضحكات" مع مدرب فريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بعد توديع حامل لقب دوري أبطال أوروبا، من دور الثمانية بخسارته 5-4 في النتيجة الإجمالية، الثلاثاء 12 أبريل/نيسان.

وبعد خسارته 1-3 على ملعبه في "ستامفورد بريدج"، بدا تشيلسي في طريقه للتأهل بعد تقدمه 3-0 في ملعب سانتياغو برنابيو، لكن "الملكي" أدرك التعادل 4-4 في النتيجة الإجمالية قبل عشر دقائق من النهاية بفضل هدف البرازيلي رودريغو، ثم حسم الفرنسي كريم بنزيمة التأهل في الشوط الأول من الوقت الإضافي.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، يبدو أن الحكم مارسينياك وكأنه "يستمتع بوقته مع كارلو" بعد المباراة"، مضيفاً: "عندما أردت الذهاب لشكره، كان يضحك ويبتسم مع مدرب الفريق المنافس".

وأضاف توخيل: "أعتقد أنه توقيت خاطئ للغاية للقيام بذلك بعد صافرة النهاية، 126 دقيقة، قدّم فيها الفريق كل ما لديه، عندما تذهب وترى الحكم يبتسم ويضحك مع المدرب الآخر، فهذا توقيت سيئ. وقد أخبرته بذلك".

ولم يكن توخيل راضياً عن عدم مراجعة الحكم بنفسه هدف ماركوس ألونسو الذي قد ألغاه حكم الفيديو المساعد بداعي لمسة يد في الشوط الثاني، وقال:"لم أرَ الهدف، لكنني أشعر بخيبة أمل كبيرة؛ لأنه لم يذهب ليراجع صحة الهدف بنفسه، يجب أن تكون المتحكم، وألّا تترك القرار بيد شخص منعزل خارج الملعب".

وامتدح توخيل جهود لاعبيه قائلاً: "قدّمنا أقصى ما لدينا. أنا فخور للغاية بلاعبي فريقي، وأعتقد أننا كنا نستحق التأهل؛ لكن التوفيق لم يكن بجانبنا. لم نكن محظوظين. لهذا السبب نشعر بخيبة أمل. خسرنا أمام الكفاءة الفردية فقط. ارتكبنا خطأين، فقدنا الكرة مرتين. كنا نستحق التأهل بعد المباراة التي قدمناها الليلة، لكنه لم يكن مقدراً لنا".

وقال توخيل:"لسنا نادمين على شيء. مثل هذه الهزائم تجعلك تتقبلها بفخرٍ كرياضيّ.. كنا منظمين للغاية ونشيطين وتحركنا بشكل جيد دون كرة. لعبنا بشجاعة، ومن هذا المنطلق لعبنا بكفاءة. هذه هي الطريقة المناسبة للعب، لو اجتهدنا بهذا الشكل فنحن فريق استثنائي".

وأضاف مدرب تشيلسي: "أظهرنا شجاعة كبيرة وكفاءة. أنا سعيد للغاية، وهذه هي الطريقة للمضي قدماً. المطالب في تشيلسي كبيرة، ورد فعل اللاعبين جعلنا فخورين.. لعبنا بشكل مختلف تماماً عمّا حدث في (الهزيمة 1-4 في الدوري) أمام برنتفورد ومباراة الذهاب أمام مدريد. هذا فارق هائل".
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