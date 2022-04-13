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صلاح يتطلع لكسر رقم قياسي مسجل باسم جيرارد

رياضة

2022-04-13 | 10:24
صلاح يتطلع لكسر رقم قياسي مسجل باسم جيرارد
640 مشاهدة

يبحث نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، عن تحطيم رقم تاريخي جديد مع ناديه حين يواجه بنفيكا على ملعب "أنفيلد"، مساء اليوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع صلاح لكسر رقم قياسي مسجل باسم قائد "الريدز" السابق ستيفن جيرارد، حيث ينتظر النجم المصري، والذي أحرز 14 هدفا في 23 مباراة بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول على ملعب "أنفيلد"، هز الشباك في لقاء اليوم، ليصبح أفضل هدافي الفريق في دوري أبطال أوروبا على ملعبهم.

ووفقا لشبكة "beIN SPORTS"، فإن صلاح يتشارك حاليا مع جيرارد، صدارة قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف في ملعب "أنفيلد" مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا بـ14 هدفا لكل منهما.

وكان صلاح وصل إلى هدفه رقم 14، بعد أن سجل الهدف الثاني لليفربول في الفوز 2-0 على أرضه ضد بورتو في نوفمبر الماضي، خلال مرحلة دور المجموعات.

وأحرز صلاح هذا الموسم 8 أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا و20 هدفا في الدوري الإنجليزي، لكنه يعيش حاليا فترة من التراجع خاصة بعد فشل منتخب بلاده مصر في بلوغ نهائيات مونديال قطر في مارس الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول كان قد فاز ذهابا على بنفيكا بنتيجة 3-1، ما يجعل مهمته في لقاء اليوم تبدو سهلة على الورق.

وفي حال تأهل ليفربول إلى المربع الذهبي، فسيضرب موعدا مع فياريال، الذي أطاح ببايرن ميونخ بفوزه عليه 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب الإياب.
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