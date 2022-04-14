رسمياً.. يونس محمود ينضم لسفراء كأس العالم "قطر 2022" (فيديو)

أعلن قائد المنتخب العراقي الأسبق يونس محمود، عن انضمامه رسميا لسفراء كأس العالم "قطر 2022".

وأكد يونس محمود أنه يتطلع بكل شغف إلى المشاركة بحماس في إلقاء الضوء على الحدث الرياضي الأبرز في العالم على مدى الأشهر المقبلة، حتى انطلاق المونديال في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ونشر يونس محمود عبر صفحته بموقع فيسبوك مقطع فيديو يظهر فيه مع عدد من السفراء من نجوم العالم، ويقوم بجولة في أهم مراكز العاصمة القطرية الدوحة.

وقال "أتشرف بأن أكون سفيرا في كأس العالم 2022، وأمثل بلدي العراق في أكبر محفل عالمي".

وواصل "شكرا لمن اختارني لأمثل العراق ضمن سفراء كأس العالم".

وتابع "سأخبر أطفالي وأحفادي أني كنت سفيرا في مونديال قطر 2022".

يذكر أن نجم العراق الأسبق يونس محمود يشغل حاليا منصب النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم في بلاده، وسبق له أيضا أن شارك في مراسم قرعة المونديال مطلع أبريل/ نيسان الجاري.