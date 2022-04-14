وفاة لاعب سابق لريال مدريد إثر حادث سير

توفي لاعب وسط ريال مدريد السابق، الكولومبي فريدي رينكون، في مدينة كالي (جنوب غرب كولومبيا) بسبب تعرضه لحادث سير قبل يومين، حسب ما أعلن أطباؤه.

وتم نقل قائد المنتخب الكولومبي السابق، البالغ من العمر 55 عاما إلى المستشفى يوم الاثنين الماضي في حالة حرجة جراء اصطدام عنيف للسيارة التي كان يستقلها بحافلة.

🖤 ÚLTIMA HORA | Ha fallecido Freddy Rincón, exfutbolista colombiano que jugó en el @realmadrid



😭 Ha muerto a los 55 años tras sufrir un accidente de tráfico el lunes pasado en la ciudad de Cali



🙏 Descanse en paz pic.twitter.com/MRbMSnFROo — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 14, 2022

وقالت عيادة إيماباناكو في كالي حيث كان يعالج في بيان: "رغم كل الجهود التي بذلها فريقنا الطبي، توفي المريض فريدي أوزيبيو رينكون فالنسيا هذا اليوم (أمس)".

وكان رينكون الملقب بـ"إل كولوسو" (العملاق)، أحد نجوم المنتخب الكولومبي الذي شارك في مونديال إيطاليا عام 1990 والجيل الذهبي الذي تأهل لثلاث نهائيات متتالية لكأس العالم (1990 و1994 و1998)، ولعب 84 مباراة دولية، وسجل 17 هدفا.

وفضلا عن دفاعه عن ألوان ريال مدريد، لعب رينكون مع نابولي الإيطالي، وبالميراس وكورنثيانز البرازيليين، وأمريكا دي كالي الكولومبي.