10 لاعبين يرحلون عن مانشستر يونايتد والميركاتو مهدد بـ"ضربة قاضية"ّ!

ومن المتوقع أن يصبح تين هاغ مدربا لمانشستر يونايتد لمدة 4 مواسم قادمة بعد نهاية فترة المدرب المؤقت الألماني رالف رانجنيك.وبحسب دايلي ميل فإن 10 لاعبين يستعدون لمغادرة مانشستر يونايتد الصيف القادم أبرزهم الأوروغوياني إدينسون كافاني والفرنسي بول بوغبا والإسباني خوان ماتا والإنجليزي جيسي لينغارد بسبب نهاية عقودهم، والحارس ديان هندرسون والإيفواري إيريك بايلي والمدافع فيل جونز.وبحسب الصحيفة فإن عدة لاعبين مطروحون على طاولة الفريق أبرزهم المهاجم الإنجليزي هاري كين حيث سيحاول مانشستر يونايتد التعاقد معه الصيف القادم رفقة لاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس لاعب ويستهام يونايتد وكالفين فيليبس من ليدز وييف بيسوما من برايتون والصربي سيرغي ميلانوفيتش من لاتسيو والمدافع الهولندي يوريان تيمبر من أياكس.لكن الصحيفة البريطانية أكدت أن سوق انتقالات مانشستر يونايتد القادم سيتعرض لضربة قوية في حال فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم حيث ستقلص الإدارة ميزانية الصفقات كما ستكون هناك صعوبة في إقناع عدة لاعبين بالانتقال للنادي.وتبقى أكبر علامة استفهام في مانشستر يونايتد هي مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتبقى موسم آخر في عقده ويتقاضى راتبا يصل لأكثر من 500 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.ويعتبر النجم البرتغالي الهداف الأول للفريق هذا الموسم برصيد 18 هدفا، لكن عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا قد يتحكم في قراره، كما سيجد صعوبة في إيجاد فريق قادر على دفع راتبه الكبير.وبحسب دايلي ميل فإن كل الصفقات وأسماء الراحلين عن الفريق تنتظر قرار المدرب القادم.ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة على بعد 6 نقاط من المركز الرابع الذي يحتله توتنهام، وأمامه 7 لقاءات لتغيير المعطيات والتقدم للصفوف الأربعة الأولى.