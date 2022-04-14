الصقور يسعون للتعويض امام الشباب السعودي

ويأمل المدير الفني للجوية حكيم شاكر، بتحقيق الانتصار على الليوث والقفز إلى صدارة المجموعة، رغم صعوبة المهمة أمام منافس شرس، وصاحب خبرة كبيرة في البطولات القارية.ويسعى فريق القوة الجوية، لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام مومباي، بالفوز على المنافس الأقوى بالمجموعة الثانية الشباب السعودي، الذي تمكن من تجاوز عقبة مومباي والجزيرة بسهولة في أول جولتين.ويعول حكيم شاكر، على العاملين البدني والمهاري للاعبيه، لتجاوز نكبة مومباي وتحسين الصورة التي ظهر بها فريقه خلال المباراة السابقة التي خسرها بنتيجة (1-2).ومن المتوقع، أن يلعب شاكر بالطريقة ذاتها التي اتبعها في مواجهة الجزيرة الإماراتي، من خلال الاعتماد على خطة "المهاجم الوهمي"، التي كان لها مفعول السحر في قلب النتيجة وتحقيق الانتصار الأول في مستهل المشوار.وينتظر أن يعتمد شاكر، على الثلاثي المهاري "إبراهيم بايش وحسين جبار وشريف عبد الكاظم" منذ البداية، مع الاحتفاظ بمهاجميه الصريحين في الشوط الثاني، وأبرزهم حمادي أحمد وعلاء عباس.