برشلونة يتلقى رسائل "مقلقة" بشأن هالاند

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب أبلغ خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة بأن هالاند قرر الرحيل عن دورتموند هذا الصيف.كما أكد رايولا أن المهاجم النرويجي الشاب لم يحسم وجهته القادمة بعد، وأن القرار النهائي سيكون حصريا للاعب فقط.ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن وكيل الأعمال الشهير نبه رئيس نادي برشلونة بأن هناك صعوبة في إتمام هذه الصفقة، لأن إدارة البارسا تقف في مسافة بعيدة عن أندية أخرى مهتمة بضم اللاعب مثل مانشستر سيتي وريال مدريد، حيث يتمتعان بقوة مالية أكبر من العملاق الكتالوني.كما لفتت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن إيرلينج هالاند، سيحسم قراره النهائي في الأسبوعين القادمين.