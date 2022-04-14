كونتي يكشف تفاصيل اصابته بكورونا ورغبته باللعب في دوري الابطال

وقال كونتي خلال تصريحات صحفية: "شعرت ببعض الأعراض الخفيفة فطلبت اجراء الفحص وكانت نتيجته ايجابية، ولكن بسبب مرور وقت طويل على الفحص والنتيجة أعتقد أنني سأكون على دكة البدلاء في المباراة القادمة".من جهة اخرى أكد مدرب توتنهام انه "في اليومين الماضيين شاهدنا مدى أهمية اللعب في دوري الأبطال، أنا واثق أن اللاعبين لديهم رغبة كبيرة في أن يلعبوا في دوري الابطال الموسم القادم".