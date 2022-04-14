فرانكفورت يطيح ببرشلونة خارج اليوروباليج

وسجل لآينتراخت فرانكفورت، فيليب كوستيتش هدفين، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 4، والثاني في الدقيقة 76، ورفائيل بوري في الدقيقة 36، بينما سجل لبرشلونة بوسكيتس في الدقيقة (90+1)، وديباي من ركلة جزاء في الدقيقة (90+10).وأطاح فرانفكورت ببرشلونة من البطولة، وحسم عبوره لنصف النهائي، بنتيجة (4-3) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.