تشافي يعلق على إقصاء برشلونة من الدوري الأوروبي: أمر مخزٍ

أبدى مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، استياءه من إقصاء فريقه من الدوري الأوروبي إثر خسارته أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت (2-3)، أمس الخميس، في إياب الدور ربع النهائي من المسابقة.

وقال تشافي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد ودعنا البطولة، ولم نلعب بأفضل طريقة.. الخصم لعب بشكل جيد، وسجل هدفا رائعا بعد خطأ سخيف لنا.. وهدف بعد هدف، كانت خيبة أمل كبيرة للغاية".

وأضاف: "إنه لأمر مخز، لأننا كانت لدينا آمال في هذه المسابقة، ويجب تهنئة فرانكفورت لأنهم يستحقون ذلك.. لم نعرف كيف نسجل، رغم السيطرة على الكرة، لم نعرف كيف نسجل عليهم، والأخطاء يتم دفع ثمنها.. نغادر محبطين، وسيكون تركيزنا الآن على الدوري الإسباني".

وعن اعتبار البعض خروج برشلونة من الدوري الأوروبي بمثابة فشل ذريع للنادي الكتالوني، قال تشافي: "فشل؟ لا، لقد حاولنا.. تعجبكم كلمة الفشل، لكننا لا نرى الأمر بهذه الطريقة.. وإذا كان هناك فشل، سيكون هناك تعلم.. الأمر كبير جدا، وهناك خيبة أمل، لكن فرصنا في التواجد بدوري الأبطال (في الموسم المقبل) ما زالت قائمة".

وعن الحضور الكثيف للجماهير الألمانية في مباراة الأمس، قال مدرب "البارسا": "هذا دليل على أن الأجواء لم تساعدنا.. بدا الأمر وكأنه نهائي، مع تقسيم الملعب لجزئين، والنادي يدرس الأمر.. كان خطأ في التقدير من جانبنا".

وعن إصابة نجم "البارسا" بيدري، الذي لم يتمكن من إكمال مباراة أينتراخت فرانكفورت وتم استبداله بين شوطي اللقاء، قال تشافي: "إصابة بيدري تقلقني، ودعونا نرى ما لديه".