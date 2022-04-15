لابورتا لجمهور برشلونة: ما حدث في كامب نو أمام أينتراخت عار!

قال رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا إنه "يشعر بالخزي والخجل" بعد حضور 30 ألف متفرج من جماهير أينتراخت فرانكفورت إلى ملعب كامب نو في إياب دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس 14 أبريل/ نيسان، على الرغم من تخصيص خمسة آلاف تذكرة فقط للفريق الضيف.

وودع برشلونة بطولة "يوروبا ليغ" بشكل مفاجئ أمام نظيره الألماني الذي فاز بنتيجة 2-3 وتأهل إلى الدور نصف النهائي بفضل انتصاره 4-3 في مجموع المباراتين، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1.

وبينما كان برشلونة يتوقع دعما كبيرا من جماهيره في كامب نو، ذكرت شبكة (آي.إس.بي.إن) أن نحو 30 ألف مشجع لأينتراخت حضروا المباراة من بين 79468 متفرجاً في الملعب، وذلك بعد أن قامت جماهير البارسا ببيع التذاكر لها بأسعار مرتفعة.

وأبلغ لابورتا محطة برشلونة التلفزيونية: "بصراحة ما حدث اليوم يجعلني أشعر بالخزي والخجل.. كان هناك العديد من مشجعي الفريق الآخر وليس الكثير من جماهيرنا.. أنا آسف جداً لما حدث".

وأضاف: "ما يمكننا تجنبه هو مواقف معينة، لكن بالنسبة لما حدث يجب أن نكون أكثر صرامة.. لا يمكننا السماح بحدوث هذه المواقف في المستقبل".

وأقر لابورتا أن النادي سيتخذ "إجراء" بهذا الخصوص، موضحاً: " ما حدث في المدرجات عار لا يمكن تكراره، و لدينا معلومات حول ما حدث، علينا معالجته واتخاذ الإجراءات اللازمة".. وأضاف: "بصفتي مشجعا لبرشلونة أشعر بالأذى مما رأيته".

وبشأن الإقصاء في الدوري الأوروبي، حث لابورتا اللاعبين على "تجاوز هذه التجربة السيئة" وأشار إلى أن دعم المشجعين "سيستمر، حيث سيأتي الجمهور خلال مواجهة قادش لتشجيع الفريق" الكتالوني.



ومن جهته، وصف المدرب تشافي هيرنانديز الموقف بأنه "سوء تقدير"، وقال إن ذلك لم يساعد فريقه الذي تكبد أول هزيمة له في 16 مباراة بجميع المسابقات.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "حاولت إبلاغ اللاعبين بأن الشيء المهم هو ما يحدث على أرض الملعب، لكن منطقيا كان من الممكن أن يؤثر هذا علينا.. هذا واضح جداً".

وأضاف مدرب البلوغرانا: "حاولنا التركيز على المباراة ولم نقدم أداء جيدا، ما حدث على المدرجات ليس عذرا ، على أرض الملعب لم نكن جيدين، ولم ننافس كما تعودنا في المواجهات الأخيرة".