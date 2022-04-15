جورجينيو يفرض شروطه على يوفنتوس

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن جورجينيو ضمن المطلوبين لتدعيم صفوف البيانكونيري، وطلب الحصول على 7 ملايين يورو كراتب سنوي.وأضافت الصحيفة "جورجينيو يرى أن عقده مع تشيلسي ينتهي في 2023، ولا يمكن التفاوض للتجديد في الوقت الحالي بسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على المالك رومان أبراموفيتش، وستتغير ملكية النادي قريبًا".وكان وكيل جورجينيو قد صرح مؤخرًا، أن هناك إمكانية لعودته إلى الدوري الإيطالي، حال فشل التوصل لاتفاق مع تشيلسي حول التجديد.وأفادت الصحيفة، أن المحادثات بدأت بالفعل بين وكيل جورجينيو ويوفنتوس، بناء على طلب من ماسيمليانو أليجري المدير الفني للسيدة العجوز.وحال فشلت المفاوضات مع جورجينيو، فإن هناك خيارات أخرى مثل بول بوجبا وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.