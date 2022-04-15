تخص بيدري.. برشلونة يتلقى ضربة "قوية وموجعة"

وأعلن نادي برشلونة، أن لاعب وسطه الدولي الشاب بيدري سيغيب عن باقي الموسم غداة تعرضه لإصابة عضلية في فخذه الأيسر خلال إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني.وأفاد برشلونة في بيان اليوم الجمعة، ان "الفحوصات التي أجريت صباح اليوم أكدت أن بيدري يعاني من تمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيسر".وبحسب الصحافة الكاتالونية، سيغيب اللاعب الإسباني الدولي البالغ 19 عاماً لمدة شهر على الأقل. في حين اكتفى نادي الـ "بلاوغرانا" بالاشارة إلى أن تطور إصابته سيكون علامة على مدى توفره.وكان اللاعب الشاب شعر بآلام في نهاية الشوط الاول من المباراة التي خسرها فريقه أمام فرانكفورت على ملعب "كامب نو" 2-3، فقرر مدربه تشافي هرنانديس بعد تشاور مع الطاقم الطبي ابداله مع بداية الثاني بالهولندي فرنكي دي يونغ رغم تعرض الأخير لوعكة صحية منذ يومين.وخرج برشلونة من المسابقة القارية خالي الوفاض، بعدما كان تعادل مع فرانكفورت 1-1 ذهاباً.وتألق بيدري في موسم 2020-2021 حيث خاض 73 مباراة وارتدى للمرة الاولى قميص منتخب "لا روخا" وقاده إلى نصف نهائي كأس أوروبا التي خسرها بركلات الترجيح أمام إيطاليا، كما أحرز ميدالية فضية في الالعاب الاولمبية في طوكيو.وتوقفت مغامرت بيدري الناجحة بسقوطه في فخ الاصابة اثر تعرضه لتمزق في عضلة فخذه اليسرى خلال خسارة برشلونة في باكورة مبارياته بثلاثية نظيفة في المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني على ملعب "كامب نو" في 14 أيلول/سبتمبر.ومدد بيدري الذي حصد جائزة أفضل لاعب شاب بكأس أوروبا في تموز/يوليو عقده مع برشلونة حتّى تشرين الأوّل/أكتوبر في عام 2026، مع بند لتحرير عقده بقيمة مليار يورو، كما فاز بجائزة "الفتى الذهبي" التي تمنحها صحيفة توتوسبورت الإيطالية، وحصل على جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في تشرين الأول/نوفمبر.