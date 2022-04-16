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تعرف على أعلى 10 لاعبين أجراً في الدوري الإسباني

رياضة

2022-04-16 | 04:49
تعرف على أعلى 10 لاعبين أجراً في الدوري الإسباني
561 مشاهدة

رغم رحيل ليونيل ميسي عن صفوف فريق برشلونة الإسباني صوب باريس سان جيرمان، فإن الدوري الإسباني لا يزال يضم مجموعة من أهم نجوم اللعبة.

الليجا تظهر في الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا بالثنائي فياريال وريال مدريد.

توني كروس
ويعتبر الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد أيضاً وزميل بيل وهازارد هو ثالث أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الإسباني براتب يصل إلى 471 ألف يورو.
أنطوان جريزمان
المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني القادم من برشلونة في صيف 2021 على سبيل الإعارة، هو رابع أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الإسباني براتب يصل إلى 429 ألف يورو أسبوعياً.
فرينكي دي يونج
الهولندي فرينكي دي يونج هو خامس أعلى لاعبي الدوري الإسباني أجراً، والأعلى أجراً في برشلونة، براتب يصل إلى 428 ألف يورو.
لوكا مودريتش
الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد والحاصل على الكرة الذهبية عام 2018 هو سابع أعلى اللاعبين أجراً في المسابقة برصيد 332 ألف يورو.
يان أوبلاك
يحصل السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد وأفضل حارسي الليجا الموسم الماضي على راتب أسبوعي 328 ألف يورو أسبوعياً كثامن أعلى نجوم البطولة أجراً.
مارسيلو
يأتي البرازيلي مارسيلو ظهير ريال مدريد في المركز التاسع في قائمة أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الإسباني براتب أسبوعي يصل إلى 321 ألف يورو.
لوكا يوفيتش
نجم ريال مدريد لوكا يوفيتش يأتي في المركز العاشر في قائمة الأعلى أجراً في الليجا براتب أسبوعي يبلغ 183 ألف يورو.

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