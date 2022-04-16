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شركة استثمار عربية تجري محادثات لشراء نادي ميلان

رياضة

2022-04-16 | 03:49
شركة استثمار عربية تجري محادثات لشراء نادي ميلان
744 مشاهدة

تجري شركة استثمارات خاصة مقرها في البحرين، محادثات حصرية لشراء نادي ميلان، لتصبح أول مستثمر من الشرق الأوسط في الدوري الإيطالي، بحسب ما نقلت "أسوشيتد برس".

وذكرت أسيوشيتد برس"، إن شركة "إنفستكورب" قد تستحوذ على بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (ميلان) في صفقة تبلغ قيمتها نحو مليار يورو.

ويأتي الاستحواذ المحتمل وسط تصدر ميلان الدوري الإيطالي مع تبقي ست مباريات في البطولة.

ويتطلع ميلان، للفوز باللقب الأول له في الدوري منذ العام 2011، واللقب التاسع عشر بشكل عام، بعد فترة من الهيمنة المحلية ليوفنتوس التي كسرها منافسه إنتر ميلان الموسم الماضي فقط.

تجدر الإشارة إلى أن ملكية نادي ميلان تعود حاليا لشركة "إليوت مانجمنت" الأمريكية، التي استحوذت على الفريق في العام 2018، بعد أن أخفق المالك الصيني السابق في سداد جزء من قرض.
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