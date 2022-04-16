نجم ميلان خيار ثالث على طاولة برشلونة

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي وهالاند الهدف الرئيسي لبرشلونة في الصيف المقبل، لكن من الصعب التعاقد مع أحدهما، بسبب المنافسة القوية التي رفعت من سعر الصفقتين.وأشارت إلى أن برشلونة يضع خطة بديلة لدعم الهجوم، إذا فشل في ضم ليفاندوفسكي وهالاند، تتمثل في التعاقد مع واحد من الثلاثي: رافائيل لياو ميلان - جابرييل جيسوس مانشستر سيتي - داروين نونيز بنفيكا.وأوضحت أن لياو هو الخيار المفضل لدى خوان لابورتا، رئيس برشلونة، ويقدر اللاعب بـ50 مليون يورو، لكن ميلان يرفض فكرة بيعه الآن، ويعمل على تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024.وتعد هذه المرة الأولى التي يرتبط خلالها لياو بالانتقال إلى برشلونة.وذكرت أن نونيز الذي يتابعه برشلونة منذ فترة طويلة لديه الكثير من الاهتمامات، ويقدر سعره بين 75 و100 مليون يورو.ويظل جيسوس الخيار الأرخص أمام برشلونة، حيث قد يسمح مانشستر سيتي برحيله مقابل 30 مليون يورو فقط، إذا تعاقدوا مع هالاند.