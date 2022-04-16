Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
فرنسا.. اشتباكات بين الشرطة وطلاب رافضين لنتائج الانتخابات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

كورتوا: فوز برشلونة في آخر كلاسيكو مجرد صدفة

رياضة

2022-04-16 | 06:50
كورتوا: فوز برشلونة في آخر كلاسيكو مجرد صدفة
697 مشاهدة

أثنى حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا، على مستوى النجم المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مشيراً إلى أنه يمكنه اللعب في أي من الدوريات الخمسة الكبرى.

وقال حارس المرمى البلجيكي في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم في العقد الماضي، هو أحد لاعبي كرة القدم المختلفين الذين يمتلكون السحر بأقدامهم".
 
وعن إمكانية انتقال صلاح إلى الدوري الإسباني ونجاحه هناك، قال: "انتقال صلاح إلى الليغا لن يكون سهلاً، على الرغم من وجود استثناءات بالطبع، كان هناك لاعبون جيدون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكانوا يعرفون ماذا سيفعلون عندما انتقلوا للعب في الدوري الإسباني، والعكس صحيح".
 
وأضاف: "في حالتي، على سبيل المثال، لم يكن التكيف مع الأجواء في إسبانيا معقدًا كثيرا من منطلق أنني أتيت من إنجلترا.. أنا متأكد من أن صلاح يمكنه التكيف مع أي من بطولات الدوريات الخمسة الكبرى".
 
وفي ما يتعلق بالعودة القوية لفريق ريال مدريد في النتيجة ضد باريس سان جيرمان بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قال: "كان حلماً رائعاً.. بعد الشوط الأول كنت مقتنعا بأن هناك أشخاصا قليلين فقط كانوا يراهنون على تأهلنا، لكننا فعلنا ذلك، وكانت واحدة من تلك الليالي العديدة التي أشعر فيها أنني محظوظ للعب مع ريال مدريد".
 
وكان ريال مدريد قد خسر ذهابا في باريس بهدف لصفر، وفي لقاء الإياب تلقى هدفا مباغتا في الشوط الأول، قبل أن يسجل له الفرنسي كريم بنزيمة 3 أهداف في الشوط الثاني ضمنت له التأهل للدور ربع النهائي، وبعدها بلغ نصف نهائي البطولة بعد اجتيازه عقبة تشيلسي الإنجليزي بالفوز عليه ذهابا 3-1 في لندن، وخسارته إيابا 2-3 في مدريد
 
وأما بشأن هزيمة ريال مدريد برباعية نظيفة أمام الغريم برشلونة في الدوري الإسباني، قال البلجيكي: "فوز برشلونة برباعية في الكلاسيكو؟.. كانت ليلة سيئة للغاية، لكننا تعافينا منها سريعاً".
 
وتابع: "ليس عليك التفكير كثيراً في هذه الخسارة، لكنني أشعر بخيبة أمل بالطبع لأنني لم أتمكن من إسعاد الجماهير.. أعتقد أنه كان من الواضح قبل وبعد تلك الخسارة، بالنظر إلى نتائجنا وأدائنا، أن الهزيمة كانت صدفة".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
بابل.. 11 معلماً في مدرسة واحدة تزهق أرواحهم سرعة &quot;سائق مركبة&quot; (صور + فيديو)
37.79%
02:45 | 2022-04-16
بابل.. 11 معلماً في مدرسة واحدة تزهق أرواحهم سرعة "سائق مركبة" (صور + فيديو)
02:45 | 2022-04-16
بيان من وزارة التربية بشأن موعد الامتحانات النهائية – عاجل
18.91%
03:22 | 2022-04-16
بيان من وزارة التربية بشأن موعد الامتحانات النهائية – عاجل
03:22 | 2022-04-16
الجبوري يتحدث عن &quot;حل البرلمان&quot; ويكشف عن خيارين لحل الأزمة
11.84%
16:02 | 2022-04-14
الجبوري يتحدث عن "حل البرلمان" ويكشف عن خيارين لحل الأزمة
16:02 | 2022-04-14
بعد فاجعة بابل.. التربية تصدر توجيهاً
11.4%
09:49 | 2022-04-16
بعد فاجعة بابل.. التربية تصدر توجيهاً
09:49 | 2022-04-16
المرور العامة تكشف عن تفاصيل حادث السير في بابل
10.63%
18:22 | 2022-04-15
المرور العامة تكشف عن تفاصيل حادث السير في بابل
18:22 | 2022-04-15
بعد فاجعة بابل.. مصرع واصابة 12 منتسباً بحادث سير في الانبار
9.43%
07:49 | 2022-04-16
بعد فاجعة بابل.. مصرع واصابة 12 منتسباً بحادث سير في الانبار
07:49 | 2022-04-16
المزيد
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو.. انتشار واسع لقوات الامن وسط بغداد
Play
بالفيديو.. انتشار واسع لقوات الامن وسط بغداد
15:30 | 2022-04-15
تظاهرات وسط بغداد للمطالبة بالاسراع بتشكيل الحكومة
Play
تظاهرات وسط بغداد للمطالبة بالاسراع بتشكيل الحكومة
13:18 | 2022-04-15
بالفيديو.. مكافحة الشغب تعتدي على أساتذة جامعيين اثناء تظاهرة في بغداد
Play
بالفيديو.. مكافحة الشغب تعتدي على أساتذة جامعيين اثناء تظاهرة في بغداد
08:00 | 2022-04-14
ضابط عراقي يبتز مواطنين بأموال طائلة‎‎
Play
ضابط عراقي يبتز مواطنين بأموال طائلة‎‎
07:16 | 2022-04-14
بغداد على موعد مع تظاهرة
Play
بغداد على موعد مع تظاهرة "الشعب هو الحل"‎‎
06:23 | 2022-04-14
العمليات المشتركة تعلن تدمير اكبر مضافة لداعش في وادي الشاي (فيديو وصور)
Play
العمليات المشتركة تعلن تدمير اكبر مضافة لداعش في وادي الشاي (فيديو وصور)
05:32 | 2022-04-14
بالفيديو الرياح تطيح بسوق الرشيد الشعبي
Play
بالفيديو الرياح تطيح بسوق الرشيد الشعبي
04:47 | 2022-04-14
العمالة الأجنبية تفتك بالمجتمع الكربلائي وترفع نسب البطالة‎‎
Play
العمالة الأجنبية تفتك بالمجتمع الكربلائي وترفع نسب البطالة‎‎
04:45 | 2022-04-14
بالفيديو: مختصون يطالبون الكاظمي بمنع قرار رفع أسعار النفط الأسود‎‎
Play
بالفيديو: مختصون يطالبون الكاظمي بمنع قرار رفع أسعار النفط الأسود‎‎
04:20 | 2022-04-14
بالفيديو محطات الوقود الأهلية تغلق أبوابها‎‎
Play
بالفيديو محطات الوقود الأهلية تغلق أبوابها‎‎
17:25 | 2022-04-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.