من هي زوجة "كريم بنزيمة" ولماذا يخفيها عن الإعلام؟

يفضل نجم فريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيمة، الابتعاد عن الأضواء والتزام الخصوصية في ما يتعلق بحياته الشخصية، ما يجعل المتابعين يتساءلون عن زوجته التي لا تظهر رفقته حتى في المناسبات الرسمية.









من هي زوجة كريم بنزيمة نجم ريال مدريد ؟

اسمها كروا غوتييه، من مواليد 1989 في مارتينيك بفرنسا، وتعمل كعارضة أزياء ومدونة على السوشيال ميديا، حيث يتابعها أكثر من 80 ألف شخص على حسابها الشخصي في منصة "إنستغرام". ويحترم بنزيمة رغبة زوجته في عدم الظهور في وسائل الإعلام، أو تسليط الضوء عليها كباقي زوجات اللاعبين، على الرغم من علاقتها مع جورجينا رودريغيز صديقة نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي باتت شهيرة جداً بفضل ظهورها المستمر مع "الدون".اسمها كروا غوتييه، من مواليد 1989 في مارتينيك بفرنسا، وتعمل كعارضة أزياء ومدونة على السوشيال ميديا، حيث يتابعها أكثر من 80 ألف شخص على حسابها الشخصي في منصة "إنستغرام".

لماذا لا تظهر زوجة كريم بنزيمة في وسائل الإعلام؟

تزوج لاعب المنتخب الفرنسي بعارضة الأزياء غوتييه عام 2017، وبعد أشهر فقط أنجبا طفلهما إبراهيم، فيما التقيا أول مرة في أحد شوارع العاصمة الإسبانية مدريد.



ومنذ ارتبطاهما، فضل الزوجان عدم مشاركة حياتهما الخاصة مع المحبين والمتابعين واختارا العيش بعيداً عن الأضواء، حيث لم يسبق لزوجة بنزيمة أن ظهرت معه في حفل رسمي للكرة الذهبية أو الحفل السنوي للفيفا كغيرها من زوجات النجوم.