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رونالدو يحقق رقماً قياسياً جديداً

رياضة

2022-04-16 | 11:39
رونالدو يحقق رقماً قياسياً جديداً
2,615 مشاهدة

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين مبكرين لمانشستر يونايتد في مرمى ضيفه نوريتش سيتي ليرفع رصيده إلى 20 هدفا أو أكثر مع الأندية في كافة المواسم الـ16 الماضية.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف مع يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى 14 هدفا بفضل هدفيه في نوريتش سيتي، وفقا لإحصائيات William Hill لكنه بلغ 20 هدفا في كافة المسابقات هذا الموسم.

وقالت إحصائيات ”سكواكا“ إن قائد البرتغال البالغ عمره 37 عاما سجل هدفين في خمس مباريات منفصلة لمانشستر يونايتد هذا الموسم، وذلك ضد نيوكاسل يونايتد وأتلانتا الإيطالي وآرسنال وتوتنهام هوتسبير وأخيرا نوريتش سيتي.

وتقدم مانشستر بهدفي رونالدو 2-1 على نوريتش سيتي في الشوط الأول من المباراة التي يخوضها الفريق وسط احتجاجات كبيرة من جماهيره على عائلة غليزر ملاك النادي.

ورغم الاحتجاجات الجماهيرية على ملاك النادي، بدأ رونالدو المباراة بقوة وسجل هدفين في الدقيقتين السابعة و32 من بداية المباراة.

وأدت الهزيمة 1-صفر الأسبوع الماضي أمام إيفرتون إلى تمديد مسيرة يونايتد الخالية من الانتصارات إلى ثلاثة في جميع المسابقات، مما زاد من غضب الجماهير ضد ملاك النادي عائلة ”غليزر“.

وأصبح رونالدو أول لاعب يسجل 20 هدفا على الأقل في 16 موسما متتاليا في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، كما أنه صاحب الرقم القياسي في الأهداف الدولية بتجاوزه الإيراني علي دائي برصيد 115 هدفا في 182 مباراة دولية.

كما أنه اللاعب الوحيد الذي يفوز بلقب الدوري والكأس المحلية وكأس السوبر المحلية ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وأفضل لاعب في الدوري والحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا والكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم مع ناديين مختلفين هما مانشستر يونايتد وريال مدريد.
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