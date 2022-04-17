Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
السويد.. احتجاجات في مالمو عقب إحراق متطرف للقرآن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

صحيفة بريطانية تكشف عن تعاطي 15 لاعبا بالدوري الإنجليزي للمنشطات!

رياضة

2022-04-17 | 02:26
صحيفة بريطانية تكشف عن تعاطي 15 لاعبا بالدوري الإنجليزي للمنشطات!
581 مشاهدة

فشل ما لا يقل عن 15 لاعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في اختبارات تعاطي المنشطات بين عامي 2015 و2020، وفقًا لما كشف عن تقرير حصري في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فيما لم يتم إيقاف أي منهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن 12 من الذين ثبتت تعاطيهم للمنشطات المعززة للأداء، وما زال أحدهم يخضع للتحقيق بعد خمسة أشهر من الاختبار الأولي ولم يتم إصدار أي عقوبة.

وإجمالا، فشل 88 لاعبًا من إنجلترا وويلز واسكتلندا في اختبارات المنشطات بين 2013 و2020.

ونجحت "ديلي ميل" في الحصول على تصريح بنشر هذه المعلومات بعد سلسلة من طلبات حرية المعلومات التي استغرقت ثلاث مرات أطول مما يجب عقب موافقة وكالة مكافحة المنشطات في المملكة المتحدة (UKAD).

وتضمنت العشرات من حالات المنشطات المعززة للأداء اختبارًا إيجابيًا واحدًا للأمفيتامين وثلاث نتائج لتريامسينولون، الكورتيكوستيرويد الذي استخدمه السير برادلي ويغينز لعلاج الحمى قبل فوزه في سباق فرنسا للدراجات.

كما تضمنت حالات الدوري الإنجليزي الممتاز أربع حالات إيجابية لمنشط ريتالين وواحد لهرمون هرمون التستوستيرون المشيمي البشري (HCG)، وهو هرمون غالبًا ما يساء استخدامه في ركوب الدراجات وفنون الدفاع عن النفس المختلطة (MMA).

وكانت الحالات الإيجابية المتبقية لعقار بريدنيزولون ومشتقاته، بالإضافة إلى إنداباميد مدر للبول، والذي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن ويعمل كعامل إخفاء للمواد المحظورة الأخرى.

لم تؤد أي من الحالات إلى إيقاف متعاطي هذه المنشطات، حيث قالت UKAD إن قرار عدم المعاقبة يرجع عادةً إلى التناول العرضي أو أن اللاعب لديه إعفاء للاستخدام العلاجي.

وتم تصنيف 39 فقط من الحالات الإيجابية البالغ عددها 88 من قبل UKAD ردًا على طلبات الصحيفة، وتبين أن 15 من أصل 24 لاعباً خارج الدوري الإنجليزي الممتاز كان يجب أن تتراوح فترة إيقافهم بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات.


ورفضت UKAD تصنيف الحالات الـ49 الأخرى لأسباب متنوعة، بما في ذلك إبلاغ اتحاد كرة القدم UKAD بأنه ”لن يكون من المقبول“ نشر تفاصيل عن حالات تتعلق بالعقاقير التي تحظرها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ولكن لا يحظرها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ومن الأسباب الأخرى التي تم الاستشهاد بها لحجب التفاصيل هو حماية الناشئين، وأن الإفراج عن معلومات أخرى قد يضر بالتحقيقات التي تجريها UKAD.

عندما يتم إبلاغ رياضي بأنه قد أثبتت نتائج اختباره بأنها إيجابية، يُنصح بالخضوع لاختبارات ”على وجه السرعة“.

لكن "ديلي ميل" تدرك أن UKAD والاتحاد الإنجليزي لا يزالان يحققان مع هذا اللاعب بعد خمسة أشهر على الأقل من اختبار العقاقير الإيجابية ولم تتم معاقبة هذا اللاعب.

أسباب غياب العقاب

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، تم العثور على طفل يبلغ من العمر 15 عامًا مسجلاً في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وقد تناول هرمون النمو البشري وتم إيقافه لمدة تسعة أشهر.

واستخدم ويغينز العقار بشكل قانوني بعد الحصول على تصريح بأنه للعلاج، على الرغم من أن تحقيق برلماني وجد أن الرياضي البريطاني تجاوز القواعد "الأخلاقي".

وثبتت إصابة اللاعبين بالريتالين في عامي 2018 و2019، حيث يتم استخدامه لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط ولكن يمكنه أيضًا تحسين الأداء.

تم إرجاع النتيجة الإيجابية للإنداباميد في عام 2020، بينما جاءت تلك الخاصة بالبريدنيزولون والمشتق ميثيل بريدنيزولون قبل عام، وكانت حالة الأمفيتامين في عام 2016.

يذكر أن UKAD عملت مع الاتحاد الإنجليزي لتزويد الصحيفة بشرح من ست صفحات لما يمكنهم وما لا يمكنهم مشاركته، بالإضافة إلى قائمة مفصلة من 39 حالة.


من المفهوم أن الدوري الإنجليزي الممتاز يشعر بالارتياح لأن جميع حالات ”تحسين الأداء“ الاثنتي عشرة لها تفسيرات بريئة، وبالتالي لا توجد عقوبات من UKAD أو اتحاد كرة القدم.

وأدت الكورتيكوستيرويدات مثل التريامسينولون إلى إيقاف ممارسة الرياضات الأخرى على الرغم من ادعاء الرياضيين أنهم تناولوها لعلاج الإصابة. وكانت إحدى هذه الحالات في عام 2004 تضمنت لاعب التنس الإسباني ذو التصنيف المنخفض لويس فيو برنابي الذي ثبتت إصابته بالكورتيكوستيرويد بيتاميثازون.

وكان دفاعه هو أنه قد تم إعطاؤه المادة لعلاج ”آلام العضلات“ تحت إشراف الطبيب الإسباني رامون كوجات، تم إبلاغ برنابي في النهاية أنه تناول المادة المحظورة وقررت هيئات التنس الدولية إيقافه لمدة شهرين.

ووصف بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، الدكتور كوجات بأنه ”أفضل طبيب في العالم“ بعد علاج كيفين دي بروين من إصابة في الركبة في 2018، كما عالج لاعبي برشلونة وسيتي بما في ذلك سيرجيو أغويرو وتشافي.

وفي عام 2016، تم الكشف عن أن لاعبة الجمباز سيمون بيلز، الحائزة على أربع ميداليات ذهبية أولمبية، لديها إعفاء طبي لأخذ عقار ريتالين لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

ومع ذلك، في عام 2020، قالت زميلتها في الجمباز الأمريكي شون جونسون، الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية لعام 2008، إنها وصفت أديرال، وهو دواء آخر لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، من قبل الطبيب الرسمي لفريق الجمباز الأمريكي للمساعدة في ”إنقاص المزيد من الوزن، والحصول على المزيد من الطاقة“، وتحقيق نجاح أكبر في رياضة بدنية.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
بابل.. 11 معلماً في مدرسة واحدة تزهق أرواحهم سرعة &quot;سائق مركبة&quot; (صور + فيديو)
36.95%
02:45 | 2022-04-16
بابل.. 11 معلماً في مدرسة واحدة تزهق أرواحهم سرعة "سائق مركبة" (صور + فيديو)
02:45 | 2022-04-16
بيان من وزارة التربية بشأن موعد الامتحانات النهائية – عاجل
18.61%
03:22 | 2022-04-16
بيان من وزارة التربية بشأن موعد الامتحانات النهائية – عاجل
03:22 | 2022-04-16
بعد فاجعة بابل.. التربية تصدر توجيهاً
14.57%
09:49 | 2022-04-16
بعد فاجعة بابل.. التربية تصدر توجيهاً
09:49 | 2022-04-16
بالصور.. القوات الأمنية تغلق الكرادة
10.39%
13:37 | 2022-04-16
بالصور.. القوات الأمنية تغلق الكرادة
13:37 | 2022-04-16
بعد فاجعة بابل.. مصرع واصابة 12 منتسباً بحادث سير في الانبار
10.06%
07:49 | 2022-04-16
بعد فاجعة بابل.. مصرع واصابة 12 منتسباً بحادث سير في الانبار
07:49 | 2022-04-16
المرور العامة تكشف عن تفاصيل حادث السير في بابل
9.42%
18:22 | 2022-04-15
المرور العامة تكشف عن تفاصيل حادث السير في بابل
18:22 | 2022-04-15
المزيد
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو.. كرة القدم في الشوارع بعد اغلاق الكرادة
Play
بالفيديو.. كرة القدم في الشوارع بعد اغلاق الكرادة
14:10 | 2022-04-16
بالفيديو.. انتشار واسع لقوات الامن وسط بغداد
Play
بالفيديو.. انتشار واسع لقوات الامن وسط بغداد
15:30 | 2022-04-15
تظاهرات وسط بغداد للمطالبة بالاسراع بتشكيل الحكومة
Play
تظاهرات وسط بغداد للمطالبة بالاسراع بتشكيل الحكومة
13:18 | 2022-04-15
بالفيديو.. مكافحة الشغب تعتدي على أساتذة جامعيين اثناء تظاهرة في بغداد
Play
بالفيديو.. مكافحة الشغب تعتدي على أساتذة جامعيين اثناء تظاهرة في بغداد
08:00 | 2022-04-14
ضابط عراقي يبتز مواطنين بأموال طائلة‎‎
Play
ضابط عراقي يبتز مواطنين بأموال طائلة‎‎
07:16 | 2022-04-14
بغداد على موعد مع تظاهرة
Play
بغداد على موعد مع تظاهرة "الشعب هو الحل"‎‎
06:23 | 2022-04-14
العمليات المشتركة تعلن تدمير اكبر مضافة لداعش في وادي الشاي (فيديو وصور)
Play
العمليات المشتركة تعلن تدمير اكبر مضافة لداعش في وادي الشاي (فيديو وصور)
05:32 | 2022-04-14
بالفيديو الرياح تطيح بسوق الرشيد الشعبي
Play
بالفيديو الرياح تطيح بسوق الرشيد الشعبي
04:47 | 2022-04-14
العمالة الأجنبية تفتك بالمجتمع الكربلائي وترفع نسب البطالة‎‎
Play
العمالة الأجنبية تفتك بالمجتمع الكربلائي وترفع نسب البطالة‎‎
04:45 | 2022-04-14
بالفيديو: مختصون يطالبون الكاظمي بمنع قرار رفع أسعار النفط الأسود‎‎
Play
بالفيديو: مختصون يطالبون الكاظمي بمنع قرار رفع أسعار النفط الأسود‎‎
04:20 | 2022-04-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.