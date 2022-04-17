بعد ثلاثية رونالدو.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ارتقى البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاد أمس مانشستر يونايتد للفوز على نوريتش سيتي (3-1)، في الجولة الـ33 من المسابقة.

وأحرز رونالدو ثلاثية يونايتد، في الدقائق 7، و32، و76.

وصعد النجم البرتغالي إلى المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، مناصفة مع مواطنه، ديوغو جوتا، نجم نادي ليفربول، برصيد 15 هدفا لكل منهما.