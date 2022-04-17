حكيم شاكر: مواجهة الشباب ستكون صعبة لكنها ليست مستحيلة

وقال شاكر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "فريقنا يتحسن تدريجيا وسوف نظهر بشكل مميز في مباراة الغد، إذا لعبنا بمستوانا الحقيقي سوف نتأهل للدور المقبل".واضاف: "الشباب فريق كبير وله إنجازاته ويجب أن نعامله معاملة خاصة، ومواجهتهم ستكون صعبة لكنها ليست مستحيلة".واوضح المدير الفني للقوة الجوية: "القيمة السوقية للشباب، دفعتنا لأسلوب القوة والالتحامات واللعب الرجولي أمامهم، وهذا هو أسلوب الكرة العراقية ولا يوجد ضرب متعمد بالمباراة السابقة أمامهم".واختتم: "في المباراة السابقة فرضنا أسلوبنا على الشباب، ودرسنا أدائهم ولديهم نقاط قوة ممتازة ونطمح أن نتغلب عليهم".