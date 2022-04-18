رونالدو: حان الوقت لقلب الموازين

وقاد رونالدو فريقه لتحقيق فوز صعب على حساب ضيفه نورويتش بنتيجة 3-2، مساء السبت، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة 33 للبريميرليج.ونشر رونالدو، عبر حسابه على "تويتر" صورة له من المباراة، وكتب عليها: "30 ثلاثية قبل 30 و30 ثلاثية بعد 30، حان الوقت لقلب الموازين!".وارتقى مانشستر يونايتد للمركز الخامس، مستغلًا تعثر آرسنال بالهزيمة أمام ساوثهامبتون.وعزز رونالدو من تواجده في سباق هدافي البريميرليج، بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفًا، بفارق 5 أهداف فقط عن النجم المصري محمد صلاح.