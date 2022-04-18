موقع ريال مدريد الرسمي ينشر تغريدة باللهجة العراقية: "تسحروا وناموا"

نشر حساب ريال مدريد الرسمي تغريدة باللهجة العراقية قال فيها: "تسحروا وناموا"، في أشارة الى الجماهير التي كانت تنتظر تعثر الفريق الملكي امام اشبيلية.

وقاد الفرنسي كريم بنزيما، فريقه ريال مدريد، لتحقيق فوز قاتل 3-2 على إشبيلية، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"معقل الأندلسيين.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 60 نقطة في المركز الثالث.