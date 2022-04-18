محترف الشباب السعودي: نسعى للفوز في اللقاء المقبل أمام القوة الجوية
شدد ألفريد ندياي محترف الشباب السعودي، على سعي الليوث لتقديم مباراة أفضل والفوز أمام القوة الجوية العراقي بالجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة الأسيوية، كاشفا رأيه في الخصم.
وقال اللاعب السنغالي: "لم ننتصر في المباراة الماضية أمام القوة الجوية العراقي ولكن استطعنا تسجيل هدف التعادل (1-1) وهذا ليس سيئا، وأردنا الفوز فيها وللأسف لم نستطع".
وأضاف لاعب الوسط المدافع: "لاعبو القوة الجوية لا يريدون اللعب بل الاستلقاء في أرض الملعب للحفاظ على التعادل، وبالنسبة لي هذه كرة قدم غير جيدة ولكن هذا شيء يعود لهم إذا أرادوا اللعب بهذه الطريقة وأخيرا المباراة انتهت بالتعادل".
وأتم ندياي، بقوله: "نسعى للفوز في اللقاء المقبل أمام القوة الجوية وأن نقدم مستوى أفضل لأننا لم نقدم مباراة جيدة في الجولة الماضية رغم حصولنا على عدة فرص أمام المرمى".
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