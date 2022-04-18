مانشستر سيتي يزاحم برشلونة وباريس على نجم ميلان

دخل أحد اللاعبين البارزين في صفوف ميلان، خلال الموسم الحالي، دائرة اهتمامات مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي المقبل.







وأضاف على حسابه بموقع تويتر "بدأ مانشستر سيتي، المحادثات مع خورخي مينديز وكيل لياو، حول الصفقة، لكن ميلان لا يرغب في بيع اللاعب".



وشدد الصحفي الإيطالي "ميلان سيطلب 70 مليون يورو على الأقل، للموافقة على رحيل لياو". وكتب الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في الكالتشيو "مانشستر سيتي لديه اهتمام حقيقي بالتعاقد مع البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان".وأضاف على حسابه بموقع تويتر "بدأ مانشستر سيتي، المحادثات مع خورخي مينديز وكيل لياو، حول الصفقة، لكن ميلان لا يرغب في بيع اللاعب".وشدد الصحفي الإيطالي "ميلان سيطلب 70 مليون يورو على الأقل، للموافقة على رحيل لياو".

وأتم "ينتهي عقد لياو في صيف 2024، وقدم له ميلان عرضًا للتجديد حتى 2026، مع زيادة الراتب السنوي إلى 4.5 مليون يورو".



يذكر أن العديد من التقارير أكدت اهتمام برشلونة وباريس سان جيرمان أيضًا بالتعاقد مع لياو خلال الميركاتو الصيفي المقبل.