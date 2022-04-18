"كاف" يحدد موعد قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا

وتشمل القرعة منتخبي كينيا وزمبابوي برغم إيقافهما من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" بسبب التدخل الحكومي.وقال متحدث باسم الاتحاد القاري :"لقد أدخلنا البلدين على أمل رفع الإيقاف، في موعد لا يتجاوز الأسبوعين قبل الجولة الأولى في حزيران".ووضع الاتحاد الإفريقي حدا أقصاه منتصف ايار لرفع الايقاف وإلا سيضطر إلى استبعاد البلدين عن المشاركة في التصفيات.وبحال غيابهما، سيتقلص المشاركون في مجموعتيهما من أربعة منتخبات إلى ثلاثة، مع تأهل البطل والوصيف إلى النهائيات.وتحتل المنتخبات الخمسة المتأهلة إلى مونديال قطر 2022، أي السنغال والمغرب وتونس والكاميرون وغانا، المستوى الأول في القرعة.ودخلت المنتخبات الـ42 الأعلى تصنيفا في تصفيات فيفا مباشرة إلى التصفيات، فيما خاضت غامبيا، اسواتيني، ليسوتو، ساو تومي وبرنسيبي وجنوب السودان دورا تمهيديا.في ما يأتي المستويات الأربع:- المستوى الأول: السنغال (حاملة اللقب)، المغرب، نيجيريا، مصر، تونس، الكاميرون، الجزائر، مالي، ساحل العاج (المضيف)، بوركينا فاسو، غانا، جمهورية الكونغو الديموقراطية- المستوى الثاني: جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، غينيا، الغابون، بنين، أوغندا، زامبيا، الكونغو برازافيل، غينيا الاستوائية، مدغشقر، كينيا، سيراليون- المستوى الثالث: ناميبيا، موريتانيا، غينيا بيساو، النيجر، ليبيا، موزامبيق، ملاوي، توغو، زمبابوي، غامبيا، أنغولا، جزر القمر- المستوى الرابع: تنزانيا، جمهورية إفريقيا الوسطى، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، اسواتيني، ليسوتو، بوتسوانا، ليبيريا، جنوب السودان، ساو تومي وبرنسيبي.