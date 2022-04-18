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في بيان "حزين".. رونالدو يعلن وفاة طفله الجديد

رياضة

2022-04-18 | 15:05
في بيان "حزين".. رونالدو يعلن وفاة طفله الجديد
1,377 مشاهدة

أعلن كريستيانو رونالدو، مساء الاثنين، وفاة طفله حديث الولادة، من صديقته جورجينا رودريغيز، وطالب ببعض الخصوصية في بيان رسمي.

وفي البيان الذي نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، أعن نجم مانشستر يونايتد ولادة طفلة جديدة، ووفاة شقيقها التوأم خلال الولادة.

وكتب رونالدو: "نعلن بحزن بالغ وفاة طفلنا الصغير. هذا هو أسوأ أنواع الألم ممكن أن يشعر به أي أب أو أم. ولادة طفلتنا تمنحنا القوة في هذه اللحظات وتعطينا بعض الأمل والسعادة".

وأضاف رونالدو: "نود أن نشكر الأطباء والممرضات لجهودهم وخبراتهم ودعمهم. نحن محطمون بسبب هذه الوفاة، ونسألكم أن تمنحونا بعض الخصوصية في هذا الوقت الصعب. طفلنا أنت ملاك وسنحبك للأبد".

وظهر في البيان الذي نشر على حسابات رونالدو، توقيع النجم البرتغالي وصديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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